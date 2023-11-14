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Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı | ABD Ekim 2023 enflasyonu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Piyasalar merakla bekliyordu! ABD enflasyon verileri açıklandı | ABD Ekim 2023 enflasyonu

Son dakika haberine göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

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