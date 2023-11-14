FED Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? FED faiz kararı toplantı tarihi...

"FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. FED, Kasım ayında faizi sabit tutma kararı almıştı. Şimdi ise küresel piyasalar, önemli bir dönemeç olan 2023 Aralık ayında FED'in faiz kararıyla ilgili belirsizlikle dolu bir bekleyiş içerisinde.