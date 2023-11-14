FED Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? FED faiz kararı toplantı tarihi...
"FED faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. Kasım ayında faizi yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında sabit tutan FED'in 2023 Aralık ayında nasıl bir karar vereceği merak konusu oluyor. İşte, Aralık ayı FED faiz toplantısının yapılacağı tarih!
"FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. FED, Kasım ayında faizi sabit tutma kararı almıştı. Şimdi ise küresel piyasalar, önemli bir dönemeç olan 2023 Aralık ayında FED'in faiz kararıyla ilgili belirsizlikle dolu bir bekleyiş içerisinde.
ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) aralık ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi.
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