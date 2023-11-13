YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları listesi...
"MPİ büyük ikramiye ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi için heyecanla beklenen büyük ikramiye miktarını ve bilet fiyatlarını açıkladı. İşte, Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları listesi...
"MPİ büyük ikramiye ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi için heyecanla beklenen büyük ikramiye miktarını ve bilet fiyatlarını açıkladı. İşte, Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları listesi...
2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?
Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu.
Buna göre 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satılacak.
2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
31 Aralık 2023 Milli Piyango Özel Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibidir;
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- YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları listesi...
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