YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları listesi...

"MPİ büyük ikramiye ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişi için heyecanla beklenen büyük ikramiye miktarını ve bilet fiyatlarını açıkladı. İşte, Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları listesi...