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Merkez Bankası yatırımcı toplantılarına başlıyor! İlk toplantı ABD'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.11.2023
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Merkez Bankası yatırımcı toplantılarına başlıyor! İlk toplantı ABD’de

Son dakika haberi | Merkez Bankası, "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu. Merkez Bankası'nın internet sitesinden yapılan açıklamada "Yatırımcı Günleri"nin ilkinin 11 Ocak'ta New York'ta yapılacağı bildirildi.

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