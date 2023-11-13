YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 KASIM 2023: SPK bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Agrotech, Ekos, 1000 Holding...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteni aracılığıyla yatırımcılar için heyecan verici bir duyuruda bulundu. 14-17 Kasım tarihleri arasında 3 şirket daha halka arz edilecek. İşte, bu haftaki halka arz takvimi ve detayları!
Kasım ayı halka arz takvimi açıklandı! Günümüzde halka arzlar, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarak şirketlerin büyümesine katkıda bulunuyor. 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek halka arzlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte bu dönemde borsada yer alacak şirketler...
(13-17 KASIM 2023) HALKA ARZ TAKVİMİ TARİHLERİ
-15-16-17 Kasım 2023: Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
-14-15 Kasım 2023: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
-15-16 Kasım 2023: Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş
✅14-15 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 gün boyunca talep toplanacak olan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arzında paylar 125 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,1 milyar TL olacak.
Satılacak olan paylar eşit dağıtılacak olup katılım endeksine de uygun olacak. Yapılan açıklamada halka arz şekli aşağıdaki gibi belirlendi;
- Sermaye Artırımı : 7.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 552.500 Lot (Üsame Erdoğan)
- Ortak Satışı : 552.500 Lot (Mustafa Saim Birpınar)
- Ortak Satışı : 552.500 Lot (Kadir Can Abdik)
- Ortak Satışı : 375.000 Lot (EC Yatırımlar Holding A.Ş.)
- Ortak Satışı : 233.750 Lot (Hüseyin Ardan Küçük)
- Ortak Satışı : 233.750 Lot (Haris Pojata)
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
✅15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında 3 gün boyunca talep toplanacak olan Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arzında paylar 5,21 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyar TL olacak.
Satılacak olan paylar bireysele eşit dağıtılacak olup katılım endeksine de uygun değildir. Yapılan açıklamada payların tahsisat oranları şu şekilde belirlendi:
- 210.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 90.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.
✅15-16 Kasım 2023 tarihleri arasında 2 gün boyunca talep toplanacak olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında paylar 12,77 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 766,2 milyon TL olacak.
Satılacak olan payların tamamı eşit dağıtılacak olup katılım endeksine de uygun olarak işlem görecek. Yapılan açıklamada fonun kullanım yerleri şu şekilde belirlendi:
- %15-25 Kapasite ve verimlilik artışı yatırımları.
- %5-10 Trafo fabrikası tamamlanması ve ilave üretim hattı yatırımı.
- %25-30 Enerji depolama ve e-house üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları.
- %4-6 Elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımı.
- %25-30 İşletme sermayesi.
- %4-6 İhracat potansiyelinin yükseltilmesi.
- %5-10 GES, RES, yenilenebilir enerji santralleri yatırımı.
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- YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 KASIM 2023: SPK bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Agrotech, Ekos, 1000 Holding...
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