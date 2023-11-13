İBB burs sonuçları görüntüleme ekranı 2023-2024: 13 Kasım 2023 İBB burs sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak?
"İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başvuru yapan adaylar, sonuçların bu hafta içerisinde açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere toplam 7.500 TL burs ödemesi yapılacak. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
İBB burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı sık sık sorgulanıyor. 26 Eylül - 20 Ekim 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğrencilerin gözü kulağı son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, İBB burs sonuçları görüntüleme ekranı 2023-2024!
2023-2024 İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İBB burs başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs değerlendirme süreci devam ediyor.
Burs verilecek öğrencinin şartları sağlayıp sağlamadığı, ekonomik durumu, eğitim alınan şehir vb. etkenler dikkate alınarak burs verilecek öğrenciler belirlenecek.
İBB üniversite burs sonuçları 13 Kasım itibarıyla açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
Geçtiğimiz sene başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve sonuçlar Aralık ayında duyurulmuştu. Bu yılda benzer şekilde İBB burs sonuçlarının Aralık ayında paylaşılması bekleniyor.
ÜCRETLER ARTIRILDI!
2022-2023 eğitim öğretim yılında İBB'den burs desteği alan öğrencilere toplam 6 bin lira burs desteği sağlanmıştı.
Bu yıl burs verilecek öğrencilere ise 3'er parça şeklinde 2.500 TL yatırılacak. Toplam burs miktarı ise 7.500 TL olarak belirlendi.
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi gibi açıköğretim fakültesinde eğitim alan öğrenciler burslardan yararlanmayacak.
Yurtdışında eğitim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, ön lisans ve lisansta 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktorada ise 40 yaşından büyükler, eğitim alırken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar ve sabıka kaydı olanlar burslardan faydalanamaz.
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları tarihi ile ilgili bir duyuru yapılmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.
İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor.
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- İBB burs sonuçları görüntüleme ekranı 2023-2024: 13 Kasım 2023 İBB burs sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak?
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