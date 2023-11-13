İBB burs sonuçları görüntüleme ekranı 2023-2024: 13 Kasım 2023 İBB burs sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak?

İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi gibi açıköğretim fakültesinde eğitim alan öğrenciler burslardan yararlanmayacak.

Yurtdışında eğitim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, ön lisans ve lisansta 30 yaşından büyükler, yüksek lisans ve doktorada ise 40 yaşından büyükler, eğitim alırken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar ve sabıka kaydı olanlar burslardan faydalanamaz.