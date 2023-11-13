Sigaraya zammı geldi son dakika? 13 Kasım 5 TL zam sonrası fiyatlar ne kadar oldu? En ucuz en pahalı sigara...
"Sigaraya zammı geldi son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde bir grup sigaraya yapılan zam ardından, bugün itibariyla başka bir sigara markasına daha zam yapıldığına dair haberler geldi. Peki sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, en ucuz ve en pahalı sigaralar...
"Sigaraya zammı geldi son dakika 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde bir grup sigaraya yapılan zam ardından, bugün itibariyla başka bir sigara markasına daha zam yapıldığına dair haberler geldi. Peki sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, en ucuz ve en pahalı sigaralar...
SON DAKİKA SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Bazı haber kaynaklarına göre, zam açıklaması ardından kalan son sigara grubuna da zam geldi.
Sigara zammı ardından güncel fiyat listesi güncelleme aldı.
2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, en düşük sigara fiyatının 50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.
SİGARA ZAMMI FİYATLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?
5 TL'lik sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
EYLÜL AYINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!
Hatırlanacağı üzere son zam Eylül ayının başında uygulanmıştı.
Hemen hemen bütün sigara gruplarına yapılan 5 TL'lik zam sonrası birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmıştı.
En pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.
SİGARANIN ZARARLARI
Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.
Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.
Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?
Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.
Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.
Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.
Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.
Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.
Sigara kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastalığı oluşur.
Ağız kokusu, diş ve diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.
Beyin hücrelerinin ölümüne ve hafıza zayıflığına(Alzheimer) sebep olur.
Koku alma duygusu azalır.
Sigara içen bayanlarda rahim ve yumurtalık kısırlığı,erken menopoz ve rahim kanseri gibi tehlikeler görülür.
Gözlerde katarakt yada körlük meydana gelebilir.
Vücutta yorgunluk,ruhsal gerilim,aşırı stres ve uykusuzluk görülür.
Cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma ve döllenme yetersizliği meydana gelir.
Vücuttaki insülin salgılama yeteneğini azaltarak şeker hastalığına sebep olur.
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