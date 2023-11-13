Brent petrol geriledi motorine indirim yolda! Bu geceden itibaren geçerli | Güncel motorin litre fiyatı 13 Kasım 2023
Son dakika haberine göre brent petrolde yaşanan düşüş, motorinin litre fiyatlarına da yansıyor. Motorinin litresi fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Brent petrol fiyatları düşüyor. 20 Ekim'de, 93 dolar düzeyinde bulunan Brent petrolün varili 80 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Benzin İstanbul'da 34,43 liraya; Ankara'da 35,07 liraya, İzmir'de ise 35,16 liraya satılıyor. Motorin ise İstanbul'da 38,02 liraya, Ankara'da 38,61 liraya, İzmir'de ise 38,82 liraya satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
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