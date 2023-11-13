Son 2 yılın en yükseği! Cari işlemler dengesi fazla verdi | Merkez Bankası Eylül 2023 Ödemeler Dengesi verileri

Merkez Bankası eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Bu, aylık olarak son 2 yılın en yüksek cari fazlası oldu.

Ocak-eylül döneminde cari açık son veriyle beraber 40 milyar 835 milyon dolar oldu. Cari açık ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 yükseldi.