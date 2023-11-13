Son 2 yılın en yükseği! Cari işlemler dengesi fazla verdi | Merkez Bankası Eylül 2023 Ödemeler Dengesi verileri
Merkez Bankası Eylül 2023 dönemine ilişkin "ödemeler dengesi" verilerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.
Merkez Bankası eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Bu, aylık olarak son 2 yılın en yüksek cari fazlası oldu.
Ocak-eylül döneminde cari açık son veriyle beraber 40 milyar 835 milyon dolar oldu. Cari açık ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 yükseldi.
İŞTE MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLADIĞI VERİLER
Cari İşlemler Hesabı
Eylül ayında cari işlemler hesabı 1.876 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.118 milyon ABD doları fazla vermiştir.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.657 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6.253 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.033 milyon ABD doları olmuştur.
Birincil gelir dengesi kalemi 851 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 131 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.
Finans Hesabı
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
Portföy yatırımları 1.018 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 263 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.429 milyon ABD doları ve diğer sektör 400 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.258 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 252 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 414 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, diğer sektörler ve Genel hükümet sırasıyla 1.632 milyon ABD doları, 354 milyon ABD doları ve 152 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
Resmi rezervlerde bu ay 7.663 milyon ABD doları net artış olmuştur.
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