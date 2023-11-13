Başkan Erdoğan çağrı yaptı indirimler peş peşe geldi: 1 ayda 500 işletme 55 bin şube katıldı

Bugüne kadar çok sayıda kuruluşun kampanyaya destek veren açıklamalarını ve binlerce üyenin katılım sağlamasını memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Bolat, "Başta otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere gıda ve giyim, perakende sektörlerinde, mobilya, elektronik eşya, lokanta ve otel gibi hizmet sektörlerinde yapılan fiyat indirimleri vatandaşlarımızı kısmen de olsa memnun etmiş, en önemlisi fiyatların düşeceğine olan inanç ve güven artmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefleri çerçevesinde hükümetin vatandaşların refahını artırma yönündeki çalışmaları ve iş dünyası başta olmak üzere tüm paydaşlarla istişare anlayışlarının aralıksız devam ettiğini söyledi.