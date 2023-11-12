TPAO için karar! 3 sahada ruhsat süresi uzatıldı
Son dakika | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te bulunan 3 sahasının ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te sırasıyla 13 bin 330 hektar, 21 bin 997 hektar ve 18 bin 196 hektar yüz ölçümüne sahip 3 sahası için petrol arama ruhsatı 2 yıl süreyle uzatıldı.
Kırklareli ile Tekirdağ'daki sahanın ve Diyarbakır'daki sahanın ruhsat süresinin bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 23 Eylül 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.
Batman ve Siirt'teki sahanın ruhsat süresi ise ham petrol keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı.
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