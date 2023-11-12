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Son dakika | Türkiye ve Irak arasında petrol anlaşması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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Son dakika | Türkiye ve Irak arasında petrol anlaşması

Son dakika haberi... Irak Petrol Bakanı Hayyan AbdulganiIrak, "Kuzey petrolünün ihracının devamı için Türkiye ile anlaştık." dedi.

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