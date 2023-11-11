Ek ders ücreti ne kadar oldu 2023? Ücretli öğretmen maaşı kaç TL? Ek ders ücreti saatlik...
"Ek ders ücreti ne kadar oldu 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı. Peki, ek ders ücreti saatlik ne kadar? İşte, detaylar...
"Ek ders ücreti ne kadar oldu 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış yapıldı. Peki, ek ders ücreti saatlik ne kadar? İşte, detaylar...
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması"na ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yapılan düzenlemeyle MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.
Ayrıca, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti de haftada 9 saat artırıldı.
EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2023 OLDU?
Temmuz ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti, 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükselmişti.
Başkan Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu.
30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır.
Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 10.000 TL civarındadır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmenlik görevi yapan kişiler maaşlarını her ayın 15'ine gelecek şekilde ödenir.
Ücretli olarak çalışan öğretmenlerin maaşlarını, ders saatleri ve girdikleri ders sayıları belirler.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?
Ücretli öğretmenlik, genellikle devlet okullarında kadrolu öğretmenlerin yetersiz olduğu derslerde veya dönemlerde görevlendirilen öğretmenlere verilen bir unvan. Ücretli öğretmenler, genellikle ders başına ya da saat başına ücret alır ve kadrolu öğretmenler gibi sabit bir maaş veya tüm sosyal haklara sahip olmazlar.
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- Ek ders ücreti ne kadar oldu 2023? Ücretli öğretmen maaşı kaç TL? Ek ders ücreti saatlik...
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