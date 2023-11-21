A101 21 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 afişinde Elektrikli ısıtıcı 439 TL, Saç düzleştirici 179 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.799 TL’den satışa sunuluyor

A101, 21 Kasım'da başlattığı ve 23 Kasım'a kadar geçerli olan aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led TV 22.999 TL, Onvo 65" Ultra HD Android 13 Smart Led TV 14.339 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.699 TL, Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.799 TL, Maximus SR3000 Duvar Tipi Isıtıcı 439 TL, Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 549 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.799 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 179 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 219 TL, Kiwi Cam Su Isıtıcı 399 TL, Kiwi Dik Süpürge 549 TL fiyatlarıyla müşterilere sunulan bu özel ürünler, katalog süresince raflardaki yerini koruyacak. İndirimleri değerlendirmek isteyenler, 23 Kasım'a kadar A101 mağazalarını ziyaret etmeyi unutmamalı. İşte A101 haftanın afişi…

A101 21 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!