Son dakika: Türkiye’de eylül ayında işsizlik oranı geriledi

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Aralık 2013'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda işsizlik oranı yüzde 9 olarak hesaplanmıştı.