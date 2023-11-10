Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve emekliye zam mesajı! Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Tarih belli oldu
Son dakika haberi | Özbekistan dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ekonomi üzerine de konuştu. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını yineleyen Erdoğan'dan asgari ücret ve emekliye de zam müjdesi geldi. Başkan Erdoğan ayrıca emeklilere verilecek 5 bin TL ile ilgili tarih verdi. Peki asgari ücret ve emekliye ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a yaptığı ziyaret sonrası dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulunurken; ekonomi ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi.
Başkan Erdoğan, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bir kez daha vurguladı. Emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye ile ilgili tarih veren Erdoğan, emekli ve asgari ücret zammı ile ilgili de konuştu. İşte o soru ve yanıt...
SORU: Sorum ekonomiyle ilgili olacak. Enflasyonla mücadeleye hız kesmeden devam ettiğinizi yakından takip ediyoruz. Asgari ücretle emeklilere yapılacak zamla ilgili bir açıklamanız olur mu?
Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlıyız.
Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz. Biz hep çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Asgari ücrete cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık.
Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.
Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Doğrudan 6.6 milyon çalışanı, dolaylı olarak çalışan çalışmayan geniş bir kesimi ilgilendiren yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Takvim Gazetesi'nden Çığın Ön Yener'in haberine göre aralık ayı başında çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ön hazırlıklar için düğmeye bastı.
15 ÜYE KARAR VERECEK
Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay sonuna kadar yapacağı 4 toplantıda yeni ücreti kararlaştıracak.
ASGARİ ÜCRETLİ KOMİSYONU
Yeni ücrete ilişkin henüz TİSK'ten bir değerlendirme gelmedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise '20 Kasım'dan sonra 2'si erkek, 2'si kadın 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracakları, talep edecekleri tutara da onların karar vereceği' yönünde bir açıklama yaptı.
ENFLASYON DİKKATE ALINACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" derken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Memur, emekli, işçi enflasyondan korunacak. Önceliğimiz vatandaşı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve hızla önlemler almaktır" açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
EN AZ 15 BİN 707 TL
Ekonomi yönetiminin bu değerlendirmeleri, asgari ücret çalışmalarında öncelikle enflasyon verilerinin dikkate alınacağını ortaya koyuyor. Asgari ücret Temmuz'da yaklaşık yüzde 34'lük ara zam ile net 11 bin 402 liraya yükselmişti. Ocak'ta geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenirken bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor.
Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 37.76 seviyesinde çıkabilecek. Bu oranın yansıtılması halinde halen 11 bin 402 lira olan net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak. Buna göre brüt asgari ücret 18 bin 479 liraya çıkarken, halen 15 bin 762 lira olan işverene maliyeti ise 21 bin 713 liraya yükselecek.
İŞTE DİĞER FORMÜLLER
Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.
Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.
Asgari ücret eğer memur maaşları için beklenen yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.
Bu arada Türk-İş'in Ekim ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış oluşacak brüt ücret 20 bin 944, işverene maliyet de 24 bin 610 liraya ulaşacak.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Net asgari ücret: 11.402,32 TL
Brüt asgari ücret: 13.414,50 TL
İşverene maliyet: 15.762,04 TL
FORMÜLLERE GÖRE ASGARİ ÜCRET NASIL DEĞİŞECEK?
YÜZDE 37.76 ARTARSA
Net asgari ücret: 11.402,32 TL
Brüt asgari ücret: 15.707,84 TL
İşverene maliyet: 21.713,79 TL
YÜZDE 40 ARTARSA
Net asgari ücret: 15.963,25 TL
Brüt asgari ücret: 18.780,30 TL
İşverene maliyet: 22.066,86 TL
YÜZDE 45 ARTARSA
Net asgari ücret: 16.533,37 TL
Brüt asgari ücret: 19.451,02 TL
İşverene maliyet: 22.854,96 TL
YÜZDE 50 ARTARSA
Net asgari ücret: 17.103,49
Brüt asgari ücret: 20.121,75
İşverene maliyet: 23.643,06
YÜZDE 56.13 ARTARSA
Net asgari ücret: 17.103,49 TL
Brüt asgari ücret: 20.121,75 TL
İşverene maliyet: 23.643,06 TL
MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM OLACAK?
Memurlar ve emekliler Ocak zammına kilitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammını, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15'lik artışa eklenecek farkı merak ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerle bu oranlara bir adım daha yaklaşıldı.
SADECE 2 VERİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammını bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen TÜFE gösterirken, bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu TÜİK'in verilerine göre yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 29.41'e ulaştı. Geriye sadece 2 enflasyon verisi kaldı.
MEMURA EN AZ 30.911 TL
Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı da açıklanan verilere göre 4 ayda yüzde 22.08 olarak gerçekleşti. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı, 4 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 40.4'ü buldu. Buna göre en düşük memur maaşında 22 bin 17 liradan 30 bin 911 lira, memur emeklisi aylığında da 9 bin 877 liradan 13 bin 867 lira seviyesine ulaşıldı. 2 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle bu rakamlar daha da artacak.
2 ORANA GÖRE ARTIŞLAR
Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek ancak ipuçları da bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini orta noktası yüzde 65 olarak güncellerken, tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.
Yüzde 65 tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek. Eğer 2023 yılı enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmininde üst nokta olan yüzde 68 olarak gerçekleşirse de SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 40.26'ya, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 52.17'ye ulaşacak.
GÖZLER REFAH PAYINDA
Emeklilere iyileştirme hazırlıkları da sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuyla ilgili "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma konusundaki prensip kararımızı, tüm emeklilerimiz için de aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
İyileştirmenin Ocak ayında maaşlara yansıtılması bekleniyor. Bu kapsamda enflasyon artışına refah payı eklenerek Ocak zammının yüzde 50 seviyesine yükseltileceği, en düşük emekli aylığı ödemesinin de 7 bin 500 liradan en az 10 bin liraya çıkarılacağı yönünde beklentiler bulunuyor.
4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE
TÜFE (Temmuz-Ekim): % 29.41
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı: % 29.41
Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 22.08
Memur ve memur emeklileri zammı (% 15+TÜFE farkı): % 40.4
% 65 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE
TÜFE (Temmuz-Aralık): % 37.76
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı: % 37.76
Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 29.96
Memur ve memur emeklileri zammı (% 15+TÜFE farkı): % 49.46
% 68 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE
TÜFE (Temmuz-Aralık): % 40.26
SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammı: % 40.26
Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı: % 32.32
Memur ve memur emeklileri zammı (% 15+TÜFE farkı): % 52.17
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
MEMUR
Mevcut: 22.017 TL
Yüzde 40.4 zamlı: 30.911,87 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 32.906,61 TL
Yüzde 52.17 zamlı: 33.503,27 TL
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 9.877,06 TL
Yüzde 40.4 zamlı: 13.867,39 TL
Yüzde 49.46 zamlı: 14.762,25 TL
Yüzde 52.17 zamlı: 15.029,92 TL
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