Başkan Erdoğan’dan asgari ücret ve emekliye zam mesajı! Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

MEMURA EN AZ 30.911 TL

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı da açıklanan verilere göre 4 ayda yüzde 22.08 olarak gerçekleşti. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı, 4 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 40.4'ü buldu. Buna göre en düşük memur maaşında 22 bin 17 liradan 30 bin 911 lira, memur emeklisi aylığında da 9 bin 877 liradan 13 bin 867 lira seviyesine ulaşıldı. 2 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle bu rakamlar daha da artacak.

2 ORANA GÖRE ARTIŞLAR

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek ancak ipuçları da bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini orta noktası yüzde 65 olarak güncellerken, tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarını yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı.

Yüzde 65 tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek. Eğer 2023 yılı enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmininde üst nokta olan yüzde 68 olarak gerçekleşirse de SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 40.26'ya, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 52.17'ye ulaşacak.