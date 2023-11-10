Bakanlık hazırladı Başkan Erdoğan imzaladı! Kamuda enerji tasarrufu: Çatı ve otoparklara güneş enerjisi panelleri kurulacak | Öncelik elektrikli araçlarda

Mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan ve 1 Ocak 2024 itibariyle en az 5 yılını tamamlamış binalar; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su tedariki ve diğer ekipmanlar için kullanılan enerji kaynakları ve verimli ekipman kullanımlarında yüzde 30 tasarruf sağlayacak.