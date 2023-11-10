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Bakanlık hazırladı Başkan Erdoğan imzaladı! Kamuda enerji tasarrufu: Çatı ve otoparklara güneş enerjisi panelleri kurulacak | Öncelik elektrikli araçlarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2023
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Bakanlık hazırladı Başkan Erdoğan imzaladı! Kamuda enerji tasarrufu: Çatı ve otoparklara güneş enerjisi panelleri kurulacak | Öncelik elektrikli araçlarda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi" hazırladı. Kamuda tasarruf rehberi kapsamında motorlu araç alımlarında elektriklilere öncelik verilecek. Kamu binalarının çatı ve otoparklarına güneş enerjisi panelleri kurulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu" başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan rehber ile kamuda yeni otobüs, otomobil gibi motorlu araç alımlarında elektrikli araçlar öncelikli olarak değerlendirilecek. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak.



TASARRUF 2030'A KADAR YÜZDE 30 OLACAK
2019 yılında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarına yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi konulmuştu. Başkan Erdoğan'ın 4 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan genelgesiyle yüzde 15 hedefi 2030 yılına kadar yüzde 30'a çıkartıldı. Genelgede, belirlenen tasarruf hedefine ulaşılması amacıyla Enerji Bakanlığı'nın 2024-2030 yıllarını kapsayan bir rehber yayımlayacağı bildirilmişti.



HANGİ BİNALAR KAPSAMDA?
Rehber, Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarını kapsıyor. Yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzeri olan binalar veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekare üzeri olan kamu binalarının Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmesi gerekiyor.

Mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan ve 1 Ocak 2024 itibariyle en az 5 yılını tamamlamış binalar; ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su tedariki ve diğer ekipmanlar için kullanılan enerji kaynakları ve verimli ekipman kullanımlarında yüzde 30 tasarruf sağlayacak.



TEDBİRLER
Rehbere göre; kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla alınacak tedbirlerden bazıları şöyle:


DIŞ CEPHE YALITIMI

Deprem riski taşımayan ve kiralık olmayan binalarda dış cephe yalıtımına ve pencere değişimine yönelik önlemlerin uygulanması sağlanacak. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak. Kamu binalarının çatılarına ve otopark alanlarına güneş enerjisi panelleri kurulacak.

ORTAM SICAKLIĞI

İç ortam sıcaklığının ısıtma sezonunda en fazla 22, soğutma sezonunda ise en az 24 derece olması sağlanacak.

ISI KAYBI

Kapı ve pencerelerden kaynaklanan kaçaklar tespit edilecek ve sızdırmazlığın sağlanmasına yönelik gerekli tamirat işlemleri yapılacak.

LED AYDINLATMA

İç aydınlatmada kullanılan floresan armatürlerden ekonomik ömrü dolanların veya ekonomik ömrünün sonuna yaklaşanların LED armatür ile dönüşümü sağlanacak.

HAREKET SENSÖRÜ

Lavabo, koridor benzeri yerlerde varlık veya hareket sensörü kullanımı değerlendirilecek.


ŞARJ İSTASYONLARI

Binalarda bulunan uygun (gölgeleme, güney cephe gibi kriterler dikkate alınarak) çatı ve otopark alanlarına öz tüketimi karşılamak amacıyla fotovoltaik panel ile otoparklara elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumu dönem sonuna kadar tamamlanacak.

ÖNCELİK ELEKTRİKLİDE

Yeni otobüs, otomobil ve benzeri motorlu araç alımında ömür boyu maliyet analizi yapılarak elektrikli araçlar öncelikli olarak değerlendirilecek.

BİSİKLETLİ ULAŞIM

Kampüs içi ulaşımda sürdürülebilir hareketliliği artırmak için gerekli düzenlemeler yapılarak bisikletli veya elektrikli araçlar ile ulaşım özendirilecek.

SERBEST TÜKETİCİ

Doğalgaz ve elektrik enerjisi tedarikinde serbest tüketici kriterlerini sağlayan binalarda ihale yöntemi ile en uygun fiyata enerji tedariki sağlanacak.

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