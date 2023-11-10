5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek? Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak? Hesaplara yatacağı tarih...

ÇALIŞAN EMEKLİLER FAYDALANABİLECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " demişti.

5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak.

EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak.