5 bin TL emekli ikramiyesi kimlere verilecek? Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak? Hesaplara yatacağı tarih...
"5000 TL Cumhuriyet Bayramı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasında büyük bir merakla bekleniyor. Çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere ödenecek ikramiye ödeme tarihleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklamalar yapıldı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son durum!
Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak bir defalık olarak verilmesi planlanan 5.000 TL'lik emekli ikramiyesi ödeme takvimi, emekliler arasında büyük bir merakla takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ödeme sadece çalışmayan emeklilere yönelik olacak. Peki, ne zaman verilecek? İşte emekli ikramiyesi son durum...
EMEKL İKRAMİYESİ TBMM'DE KABUL EDİlMİŞTİ
Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.
ÇALIŞAN EMEKLİLER FAYDALANABİLECEK Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " demişti.
5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak.
EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak.
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekliye 5 bin TL ödemesi yarın başlıyor. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur 14 Kasım'da yapılacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?
Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA VERİLECEK Mİ?
Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.
Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.
4A SGK-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN'a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023: İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Engelli işçi alımı kura çekim tarihi, kadro ve branş dağılımı...
- Gelinim Mutfakta bugünkü puan durumu! 10 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altınların sahibi ve elenen yarışmacı...
- Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paralar Darphane'de sergileniyor! 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...
- 58 gol, 27 asist! Galatasaray'a 12 milyon euroluk orta saha! Artık Cimbom'u kimse tutamaz
- ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı | 105. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Çaydanlığınız parıl parıl parlayacak! Kararma, kireç, yanmış lekeler tarih olacak: Tek kaşık eklemeniz yeterli!
- Evliya Çelebi sadece ölüme çare olmayan bitkiyi reçetenlendirmiş! Faydası saymakla bitmiyor: Çinde bardak bardak içiyorlar!
- Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a hayırlı olsun! Tarihin transfer operasyonunu başlattılar!
- 1998-1999-2000-2008 girişlilere liste sil baştan yenilendi! Erken emeklilik prim+yaş tablosuna hemen bakın! 1800 gün detayı...
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Star TV Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı izle!
- 10 KASIM CUMA HUTBESİ KONUSU | Diyanet 10 Kasım Cuma Hutbesi konusu tam metin PDF! diyanet.gov.tr