İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Ocak ayında ne kadar olacak? İşsizlik ödeneği hesaplama ekranı 2023-2024!
"Yeni işsizlik maaşı kaç TL olacak 2024?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni rakamı belirlemek üzere görüşmelerine devam ederken, işsizlik maaşının ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşte, haberin detayları....
"İşsizlik maaşı kaç TL olacak 2024?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni rakamı belirlemek üzere görüşmelerine devam ederken, işsizlik maaşının ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır, kaç ay alınır?
İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar olabiliyor.
Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde en düşük işsizlik maaşının 6922 liraya, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 8253 liraya çıkması bekleniyor.
En yüksek işsizlik maaşı ise yüzde 30 zam ile 13 bin 845 liraya, yüzde 55 zam olması durumunda da 16 bin 507 liraya çıkması öngörülüyor.
ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ
Asgari ücret için yüzde 30 ile 55 arasında zam yapılması öngörülüyor. Yüzde 30 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 14 bin 822 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkması bekleniyor.
2023 YILI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır.
İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?
İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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- İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Ocak ayında ne kadar olacak? İşsizlik ödeneği hesaplama ekranı 2023-2024!
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