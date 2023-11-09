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İstanbul Havalimanı Avrupa'yı tahtından etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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İstanbul Havalimanı Avrupa’yı tahtından etti

Türkiye'nin dev projesi İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesine oturdu. Mega kentin gözdesi, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde günlük ortalama 1283 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 30 Ekim-5 Kasım tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1283 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1255 uçuşla Londra Heathrow, 1240 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1210 uçuşla Frankfurt ve 1179 Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

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