Ek MTV 2. taksit son ödeme ne zaman? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksiti hangi tarihe kadar ödenecek? gib.gov.tr ödeme ekranı...
2023 Ekim ayının sona ermesiyle birlikte ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihleri pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Bu yıl bir kereye mahsus olmak üzere iki taksitte ödenen MTV için son taksit ödemesi yaklaşıyor. Ek MTV'nin 2. Taksiti ne zaman ödenecek? sorusu da şu anda gündemde önemli bir yer tutuyor. İlk taksit ödemesi ağustos ayında gerçekleşmişti ve yılın sonuna yaklaştıkça son taksit ödeme tarihi de yaklaşıyor. Peki Ek MTV 2. taksit son ödeme ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) genellikle otomobil sahiplerinden yılda bir kez iki taksit halinde tahsil ediliyordu. Ancak bu yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin etkilerini hafifletmek amacıyla bir kezlik bir ek taksit ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ek MTV'nin 2. taksit ödeme tarihleri, bu bağlamda büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki Ek MTV 2. taksit son ödeme ne zaman? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksiti hangi tarihe kadar ödenecek?
İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek.
Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.
Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.
Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.
EK MTV 2. TAKSİT ÖDEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?
Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.
Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.
AYM İPTAL İSTEMİNİ REDDETTİ
AYM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü.
Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.
Anayasa Mahkemesinin, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin oy birliğiyle reddedilmesine ilişkin kararının gerekçesinde, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların büyüklüğünün esas alındığı belirtildi.
Yüksek Mahkeme, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü.
Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.
Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararının gerekçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik kayıplarının büyüklüğünün dikkate alındığı, bu sebeple ek MTV alınmasının Anayasa'ya uygun olduğu sonucuna vardığı belirtildi.
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