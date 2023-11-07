Sigaraya zammı geldi, ne kadar oldu son dakika? 7 Kasım 2023 en ucuz, en pahalı sigara fiyatları...
"Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sigara fiyatlarına Kasım ayında yeni bir zam yapılmasıyla, tütün ürünlerinin maliyeti yeniden yükseldi. Bugün itibarıyla fiyatlara 5 lira daha zam yapıldı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte, yeni fiyatlar...
"Sigaray fiyatları kaç TL oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Sigara fiyatlarına Kasım ayında yeni bir zam yapılmasıyla, tütün ürünlerinin maliyeti yeniden yükseldi. Bugün itibarıyla fiyatlara 5 lira daha zam yapıldı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte, yeni fiyatlar...
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Son dakika... 7 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sigaralara 5 TL zam yapıldı. Yayımlanan yeni fiyat listesine göre en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlendi.
EYLÜL AYINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!
Hatırlanacağı üzere son zam Eylül ayının başında uygulanmıştı.
Hemen hemen bütün sigara gruplarına yapılan 5 TL'lik zam sonrası birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmıştı.
En pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.
SİGARANIN ZARARLARI NELERDİR?
Solunum Sistemi Zararları: Sigara içenlerde solunum yollarında iltihaplanma, bronş tahrişi ve enfeksiyon riski artar. Sigara, akciğer fonksiyonlarını bozarak kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi ciddi sorunlara yol açabilir.
Kalp Damar Sistemi Zararları: Sigara, damar sertliğine yol açarak kan akışını kısıtlar. Bu durum, kalp krizi, felç ve periferik arter hastalığı riskini artırır. Ayrıca kandaki zararlı kolesterol seviyelerini yükselterek damarlardaki plak oluşumunu hızlandırır.
Cilt Sağlığına Etkileri: Sigara, cildin sağlığını olumsuz etkiler. Cilt solgunlaşır, kırışır, elastikiyetini kaybeder ve cilt yaşlanması hızlanır. Ayrıca egzama ve sivilce riskini artırabilir.
Ağız ve Diş Sağlığı Üzerine Etkileri: Sigara dişlerde sararmaya, lekelenmeye ve diş eti sorunlarına neden olabilir. Ağızda bakteri üremesine elverişli bir ortam yaratır, bu da diş eti hastalıklarını teşvik eder.
Beyne Zararları: Sigara, damar sertliği yoluyla beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Beyin kanaması ve inme riskini artırır, hafızayı zayıflatır, öğrenme yeteneğini azaltır ve depresyon riskini artırabilir.
Sigara ve Diyabet: Sigara ve diyabet bir araya geldiğinde, kan damarlarına daha fazla zarar verir. Kalp krizi, inme ve diğer kardiyovasküler sorunlar riski artar. Ayrıca diyabetik komplikasyonlar daha sık görülür ve tedavi daha zorlaşır.
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