Sigaraya zammı geldi, ne kadar oldu son dakika? 7 Kasım 2023 en ucuz, en pahalı sigara fiyatları...

Ağız ve Diş Sağlığı Üzerine Etkileri: Sigara dişlerde sararmaya, lekelenmeye ve diş eti sorunlarına neden olabilir. Ağızda bakteri üremesine elverişli bir ortam yaratır, bu da diş eti hastalıklarını teşvik eder.

Beyne Zararları: Sigara, damar sertliği yoluyla beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Beyin kanaması ve inme riskini artırır, hafızayı zayıflatır, öğrenme yeteneğini azaltır ve depresyon riskini artırabilir.

Sigara ve Diyabet: Sigara ve diyabet bir araya geldiğinde, kan damarlarına daha fazla zarar verir. Kalp krizi, inme ve diğer kardiyovasküler sorunlar riski artar. Ayrıca diyabetik komplikasyonlar daha sık görülür ve tedavi daha zorlaşır.