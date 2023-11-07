475 metresi tamamlandı! Yusufeli Merkez Viyadüğü’nde sona doğru

Karayollarının Yusufeli-Artvin güzergahında, ilçe merkezine 2 kilometre mesafedeki baraj üzerinde yapımını sürdürdüğü Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde yüzde 65'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Bölgede yapılan Şilenkar, Baraj ve Tekkale viyadükleriyle birlikte 4 özel tasarım köprüden biri olan 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün 475 metresi tamamlandı.

Mevcut kara yolunu 16 kilometre kısaltacak viyadüğün 2024 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

ESNAF VE VATANDAŞ DÖRT GÖZLE VİYADÜĞÜN AÇILMASINI BEKLİYOR

Yusufeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Remzi Polat, Yusufeli Barajı kapsamında ilçede çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Yerleşim yerine taşınarak yeni bir hayata başladıklarını anlatan Polat, ilk taleplerinin ilçeye ulaşımı kısaltacak ve daha konforlu hale getirecek viyadüğün tamamlanarak bir an önce hizmete açılması olduğunu ifade etti.

Polat, Artvin-Yusufeli kara yolunun 90 kilometre olduğunu, viyadük yapılırsa 16 kilometre kısalacağını vurgulayarak, "Bu sadece şoför esnafı için değil bölgeye gelen tüm insanlar için çok önemli. Viyadük hem ekonomik hem de zaman olarak bölge insanına katkı sağlayacak." dedi.

Viyadüğün bir an önce bitmesini dört gözle beklediklerini dile getiren Polat, şunları kaydetti: