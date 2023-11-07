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Topraktan 285 milyar dolarlık altın çıkarılacak! 2023'te yaklaşık 38 tonluk altın üretimi bekleniyor

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 07.11.2023
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Topraktan 285 milyar dolarlık altın çıkarılacak! 2023’te yaklaşık 38 tonluk altın üretimi bekleniyor

Hükümet cari açığın azaltılması için yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve AR-GE faaliyetleri artırma kararı alırken, madencilik sektörü de özellikle altın üretiminin artırılması için harekete geçti. 2023'te yaklaşık 38 tonluk altın üretimi bekleniyor. Sektörün hedefleri 15 milyar dolarlık ihracat ve yıllık 100 ton altın üretimi.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye'nin yer altında 285 dolar milyar dolar değerinde 4 bin 500 ton potansiyel altın rezervi bulunduğunu söyledi.


Emiroğlu bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de şu anda tespit edilmiş, üretilebilir bin 500 ton altın rezervimiz var. Bunun dışında 4 bin 500 ton da yeraltında keşfedilmeyi bekleyen potansiyel altın rezervine sahibiz. 4 bin 500 ton altının bugünkü piyasa değeri, yaklaşık 285 milyar dolar. Bu değeri üretime dönüştürebilmemiz için önce arayıp bulmamız gerek. Bu arama faaliyetleri içinse yaklaşık 13-18 milyar dolarlık bir risk sermayesine ihtiyaç var" dedi.



"BİRÇOK BÖLGEDE ALTIN VAR"
Türkiye'nin bir fay coğrafyasında olduğuna dikkat çeken Emiroğlu, "İsviçre'den Hindistan'a uzanan ve özellikle altın, gümüş, bakır, çinko, kobalt, nikel bakımından zengin olan Tetis Metalojonik Kuşağı'nın tam ortasında bulunuyoruz. İşte bundan dolayı Türkiye coğrafyasının birçok bölgesinde altın var. Doğanın ülkemize bahşettiği bu zenginliği mutlaka değerlendirmeliyiz" diye konuştu.



"100 TON ÜRETİM HEDEFİ GERÇEKLEŞİRSE 180 BİN İSTİHDAM ÜÇE KATLANIR"
Şu anda Türkiye'de fiili olarak altın üretimi gerçekleştiren 8 şirket bulunduğunu belirten Emiroğlu, altın üretiminin yarısının yüzde 100 yerli sermayeli 4 şirket tarafından gerçekleştirildiğini ve geriye kalan diğer 4 şirketin 2'sinde de yerli-yabancı ortaklığı bulunduğunu anlattı.

Türkiye'de altın üretimine 2001'de başlandığını ifade eden Emiroğlu, "2022 yılı itibarıyla toplam 452 ton altın üretildi. 2023'te yaklaşık 38 tonluk altın üretimi bekleniyor. Sektörün iki hedefi var; biri 15 milyar dolarlık ihracat, ikincisi de yıllık 100 ton altın üretimi hedefine ulaşmak. Ülkemizin bunu gerçekleştirecek potansiyeli var. Maden ihracatımız geçen sene 6,5 milyar dolardı. Bu yıl maalesef biraz azalacak. Diğer yandan, madencilik sektörü olarak 180 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Madencilik sektörünün istatistiki açıdan çarpanı 4'tür. Yani, madencilik sektöründe çalışan bir kişi, diğer sektörlerde dört kişiye iş imkânı açıyor. 15 milyar dolar ihracat, altında da 100 ton üretim hedefimizi gerçekleştirirsek bu istihdamı en az üçe katlarız. Bunun için de izin bekleyen projelerin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



"CARİ AÇIK MADENCİLİKLE KAPANIR"
Türkiye'nin enerji ve madenlerden kaynaklanan dış ticaret açığının 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Emiroğlu, "Cari açığın madenden kaynaklanan kısmı 60 milyar dolar; özellikle Türkiye'nin 30 milyar dolar civarında altın ithalatı var, maden cevherleri ve metallerden gelen cari açık da 30 milyar dolar seviyesinde. Oysa Türkiye çok büyük bir yeraltı servetine sahip. Bilimsel çalışmalar, Türkiye'nin toplam yeraltı kaynaklarının bugünkü piyasa değerinin 3,5 trilyon doların üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu cari açığı kapatabilecek yegâne sektör madenciliktir" açıklamasını yaptı.

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