BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 162,03 puan artarak 7.868,02'den kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 86,85 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 7.792,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.788,61, en yüksek 7.900,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,10 artışla 7.868,02 puandan tamamladı.