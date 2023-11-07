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2024'te Türkiye'de kurulacak! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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2024’te Türkiye’de kurulacak! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılı içerisinde 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi'nin Türkiye'de kurulacağını açıkladı. Bakan Kacır ayrıca, Türksat 6A'nın testlerinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Bakan Kacır, "Geliştirdiğimiz milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi Kuzgun, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine eklenecek." dedi.

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