Yusufeli’nin iki yakasını birleştirecek! Son 200 metre...





'SONU MUTLU OLUYOR'



Yusufeli Viyadüğü'nün de yıl sonunda tamamlanacağına da işaret eden Çelik, "Viyadük, 685 metre uzunluğunda. Şu anda 200 metresi kaldı. Bir aksama olmazsa yeni yıl ile burada 2 yaka viyadükle bir araya gelecek. Tabii daha sonra teknik işler yapılacak. Bunların yapılması ile Yusufeli'nin yol çilesi, son bulacak. Viyadükten yeni Yusufeli'ne ulaşma imkanı da daha kolay olacak. Artvin ve Yusufeli halkı çok sabır gösterdi. Yıllardır Çoruh Nehri üzerindeki barajlardan dolayı çok şeyler yaşadılar; ama sonu mutlu oluyor. Hem ülke kaynaklarının değerlendirmesi hem de modern bir ilçeye kavuşulması açısından sıkıntılı günler artık geride kalıyor" diye konuştu.

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