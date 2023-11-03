Yusufeli'nin iki yakasını birleştirecek! Son 200 metre...
Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına yapılan Yusufeli Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor. Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak viyadüğün tamamlanmasına son 200 metre kaldı. 685 metre uzunluğundaki viyadüğün yeni yıl ile tamamlanıp, devreye alınması planlanıyor.
Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Baraj havzasında su yüksekliği, 702 metreye ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 711 metreyi geçmesi ile elektrik üretimine başlanması hedefleniyor. Barajın, üreteceği enerji ile Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülüyor.
SON 200 METRE KALDI
Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına yapılan Yusufeli Viyadüğü'nde de çalışmalar sürüyor. 450 kişinin aralıksız çalıştığı viyadük inşaatı 'dengeli konsol' yöntemi ile yapılıyor. Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak viyadüğün tamamlanmasına son 200 metre kaldı. 685 metre uzunluğundaki viyadüğün yeni yıl ile tamamlanıp, devreye alınması planlanıyor.
'TÜRKİYE'YE IŞIK SAÇMAYA BAŞLAYACAK'
Yusufeli Barajı ile viyadük inşasını incelemek üzere bölgeye giden eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Barajın yakında enerji üretimine başlayacağını söyleyen Çelik, "Yusufeli Barajı, 100'üncü yılımızda Türkiye'ye ışık saçmaya başlayacak. Enerji üretmesine engel hiçbir durum yok. Test çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve geri kalan az sayıdaki işlemler de devam ediyor. İnanıyorum ki enerji üretimi, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katkıları ile hizmete girecek" dedi.
'SONU MUTLU OLUYOR'
Yusufeli Viyadüğü'nün de yıl sonunda tamamlanacağına da işaret eden Çelik, "Viyadük, 685 metre uzunluğunda. Şu anda 200 metresi kaldı. Bir aksama olmazsa yeni yıl ile burada 2 yaka viyadükle bir araya gelecek. Tabii daha sonra teknik işler yapılacak. Bunların yapılması ile Yusufeli'nin yol çilesi, son bulacak. Viyadükten yeni Yusufeli'ne ulaşma imkanı da daha kolay olacak. Artvin ve Yusufeli halkı çok sabır gösterdi. Yıllardır Çoruh Nehri üzerindeki barajlardan dolayı çok şeyler yaşadılar; ama sonu mutlu oluyor. Hem ülke kaynaklarının değerlendirmesi hem de modern bir ilçeye kavuşulması açısından sıkıntılı günler artık geride kalıyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray'ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!
- SGK'dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...
- 3 AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ! Dini günler takvimi 2024: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?
- Genel af yolda mı 2023? Mahkumlara af ne zaman gelecek? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz indirimi...
- Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...
- IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024: Yurt dışından telefon getirme, kayıt açtırma ücreti kaç TL olacak? 2024 yeniden değerleme oranı açıklandı!
- TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
- KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...
- EMEKLİNİN ZAM ORANI AÇIKLANDI! SSK Bağkur maaşları netleşiyor! 2024 Ocak ayında 7.500 TL alanlar...
- Cuma hutbesi içeriği tam metni PDF | 3 Kasım 2023 Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ne? "Zulme Rıza Göstermek Zulümdür!"