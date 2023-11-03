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Haberler Ekonomi Haberleri Emeklilere yönelik yeni intibak düzenlemesi olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o iddialara yanıt verdi

Emeklilere yönelik yeni intibak düzenlemesi olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o iddialara yanıt verdi

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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Emeklilere yönelik yeni intibak düzenlemesi olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o iddialara yanıt verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli maaşlarına yönelik yeni bir intibak düzenlemesi olacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına yer verildi. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesine yönelik çalışma yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"YENİ BİR İNTİBAK DÜZENLEMESİ OLMAYACAK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtildi.

"ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bakan Işıkhan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında, emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak bugüne kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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