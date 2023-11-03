Emeklilere yönelik yeni intibak düzenlemesi olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o iddialara yanıt verdi

"YENİ BİR İNTİBAK DÜZENLEMESİ OLMAYACAK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtildi.