Aydın-Denizli Otoyolu’nda ilk etap hizmette! 2 şehir arası mesafe 1 saat 10 dakika...

Ayhan Bircan da Denizli'den İzmir'e gittiğini aktararak, "Yola diyecek bir şey yok. Harika bir şey. Yapılan hizmet kötü olabilir mi? Çok memnunuz. Devamlı da kullanacağız." dedi.

BAKAN URALOĞLU: İKİ ŞEHRE KONFOR!



Sosyal medyadan açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Yap-İşlet-Devret modeliyle yürütülen proje kapsamında Aydın - Denizli Otoyolu'nun 60 - 140. km'leri arasındaki 80 km ana gövde 9 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 89 km'lik kesimi yarın hizmete alıyoruz." ifadelerine yer vermişti.