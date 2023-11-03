TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...

2024 yılına girerken TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, birçok alanda etkilerini göstermeye devam ediyor. 2024 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi.

Bu oran, birçok harcama kaleminde yeniden değerleme gerektiriyor ve araç muayene ücretleri de bu kapsamda güncelleniyor.