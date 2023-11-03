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TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
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TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...

"Araç muayene ücreti ne kadar oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'de araç sahiplerinin trafiğe çıkabilme şartlarından biri olan araç muayene ücretleri yeniden belirlendi. Bu gelişme sonrası sürücüler, "TÜVTÜRK muayene ücreti 2023" konusunda aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, TÜVTÜRK yeni fiyatlar...

"Araç muayene ücreti ne kadar oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'de araç sahiplerinin trafiğe çıkabilme şartlarından biri olan araç muayene ücretleri yeniden belirlendi. Bu gelişme sonrası sürücüler, "TÜVTÜRK muayene ücreti 2023" konusunda aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, TÜVTÜRK yeni fiyatlar...

2024 yılına girerken TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, birçok alanda etkilerini göstermeye devam ediyor. 2024 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi.

Bu oran, birçok harcama kaleminde yeniden değerleme gerektiriyor ve araç muayene ücretleri de bu kapsamda güncelleniyor.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2024

2024 yılı değerleme oranı baz alındığında TÜVTÜRK araç muayene ücretleri şu şekildedir:

Motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör: 912,47 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 1.791,29 TL

Otobüs, kamyon, tanker ve çekici: 2.421,42 TL

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