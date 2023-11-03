TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...
"Araç muayene ücreti ne kadar oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'de araç sahiplerinin trafiğe çıkabilme şartlarından biri olan araç muayene ücretleri yeniden belirlendi. Bu gelişme sonrası sürücüler, "TÜVTÜRK muayene ücreti 2023" konusunda aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, TÜVTÜRK yeni fiyatlar...
"Araç muayene ücreti ne kadar oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye'de araç sahiplerinin trafiğe çıkabilme şartlarından biri olan araç muayene ücretleri yeniden belirlendi. Bu gelişme sonrası sürücüler, "TÜVTÜRK muayene ücreti 2023" konusunda aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, TÜVTÜRK yeni fiyatlar...
2024 yılına girerken TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, birçok alanda etkilerini göstermeye devam ediyor. 2024 yılı için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi.
Bu oran, birçok harcama kaleminde yeniden değerleme gerektiriyor ve araç muayene ücretleri de bu kapsamda güncelleniyor.
TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2024
2024 yılı değerleme oranı baz alındığında TÜVTÜRK araç muayene ücretleri şu şekildedir:
Motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör: 912,47 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 1.791,29 TL
Otobüs, kamyon, tanker ve çekici: 2.421,42 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
- KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...
- SGK, SSK Bağkur'lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK son dakika açıkladı, hesaplar değişti: 2024 Ocak'ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...
- Cuma hutbesi içeriği tam metni PDF | 3 Kasım 2023 Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ne? "Zulme Rıza Göstermek Zulümdür!"
- Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı, açıklandı mı? 3 Kasım TÜİK ekim ayı enflasyon rakamları...
- İş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı | Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu, TÜİK TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?
- Çözebilenin IQ'su en az 150 çıkıyor! Resimdeki 5 burunsuz kardan adamı sadece bir dahi 30 saniyede buluyor
- Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!
- Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50'yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...
- Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...
- Aldatmak 43. bölümde neler oldu? 2 Kasım Perşembe Aldatmak bölüm tekrarı izle!