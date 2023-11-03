Ticaret Bakanlığından Kasım indirimleri için kritik uyarı! Fahiş fiyata indirim kılıfı

İndirimli satış kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcı/sağlayıcıların ise dikkat etmesi gereken konular şöyle listelendi:

"İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi. Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi.