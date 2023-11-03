Ticaret Bakanlığından Kasım indirimleri için kritik uyarı! Fahiş fiyata indirim kılıfı
Ticaret Bakanlığı, özellikle Kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları, ayrıca satıcı veya sağlayıcıların neden olabilecekleri bu mağduriyetler nedeni ile idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için mesafeli sözleşmelerde dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.
Ticaret Bakanlığı tarafından indirimli satış kampanyalarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yayımlanan uyarı mesajında, Kasım ayı boyunca "Efsane Kasım İndirimleri", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi isimlerle adlandırılan ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çokça tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğu belirtildi.
Mesajda, tüketicilerin özellikle değişen alışveriş alışkanlıklarıyla beraber kolay ve masrafsız bir şekilde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın çok çeşitli ürünlere uygun şartlarda ulaşabilmesine imkan sağlayan mesafeli/e-ticaret alışverişleri beraberinde bazı tüketici mağduriyetlerine de neden olabildiğine vurgu yapıldı.
Mesajda, Ticaret Bakanlığı olarak özellikle Kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları, ayrıca satıcı veya sağlayıcıların neden olabilecekleri bu mağduriyetler nedeni ile idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için mesafeli sözleşmelerde bazı hususlara azami dikkat etmeleri gerektiği aktarıldı.
Mesajda, tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:
"Alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemesi. Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması. Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatının araştırılması. İndirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi. İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmesi. Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması. İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığının kontrol edilmesi. Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okuması."
İndirimli satış kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcı/sağlayıcıların ise dikkat etmesi gereken konular şöyle listelendi:
"İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi. Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi.
Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması. Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir."
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