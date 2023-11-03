Emekli, çalışan, asgari ücretli için zam hazırlığı başladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı

EMEKLİ AYLIKLARINDA İYİLEŞME

Kasım ayında, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma konusundaki prensip kararımızı, tüm emeklilerimiz için de aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Emeklilere 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyesi tutarı 166.2 milyar liraya ulaştı. 2002 yılından bu yana yaptığımız seyyanen ve oransal artışlarla, en düşük emekli aylıklarında, bayram ikramiyesiyle birlikte reel olarak yüzde 72 ile yüzde 655 oranında artış sağlandı.