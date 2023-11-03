Emekli, çalışan, asgari ücretli için zam hazırlığı başladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, emekli aylıklarını iyileştirmek için detaylı bir çalışma yaptıklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarını iyileştirmek için detaylı bir çalışma yaptıklarını belirtirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da aralık başında toplanacağını söyledi. Işıkhan, "Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, bu yıl 1.7 milyon işyerine 19 milyar liralık asgari ücret desteği verildiğini söyledi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:
ASGARİ ÜCRETE 595.1 MİLYARLIK VERGİ DESTEĞİ
2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 237 oranında arttı. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri vergi dışında bırakıldı. Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlayacak. Bu kapsamda 2024 yılında 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor.
BİRİNCİ DERECE MEMURA EK GÖSTERGE
Ocak 2023 itibariyle ek gösterge düzenlemesiyle 5.3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergeleri yeniden düzenlendi. Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçirilecek.
EMEKLİ AYLIKLARINDA İYİLEŞME
Kasım ayında, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma konusundaki prensip kararımızı, tüm emeklilerimiz için de aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Emeklilere 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyesi tutarı 166.2 milyar liraya ulaştı. 2002 yılından bu yana yaptığımız seyyanen ve oransal artışlarla, en düşük emekli aylıklarında, bayram ikramiyesiyle birlikte reel olarak yüzde 72 ile yüzde 655 oranında artış sağlandı.
EYT'LİLERİN YÜZDE 51'İ ÇALIŞIYOR
EYT'lilerin yüzde 51,1'i emekli olup çalışmaya devam etmektedir. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon.
2025'TE TEK HANELİ İŞSİZLİK
Yılın ilk altı ayında, emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemelerin ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlandı. Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 900 bin kişi artırmayı, 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyoruz.
ESNEK ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK
Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştireceğiz.
17 FARKLI PRİM TEŞVİKİ VERİLİYOR
Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının desteklenmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla bugün 17 farklı prim teşvik, destek ve indirimi uyguluyoruz. Kısa çalışma ödeneği kapsamında deprem bölgesinde yer alan 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldı.
25 MİLYARLIK YAPILANDIRMA
Son yapılandırmadan gerçekleştirilen tahsilata ilişkin de bilgi veren Bakan Işıkhan, 166.7 milyar lira SGK'nın alacağı yapılandırıldığını, Ekim ayı itibariyle bu alacağın 25 milyar liradan fazlasının tahsil edildiğini söyledi. Bakan Işıkhan; "Yapılandırılan alacak tutarımızdan sadece peşin ve ilk 4 dört taksit ödendiği, ayrıca deprem bölgesi ertelemeleri de değerlendirildiğinde tahsilat tutarının ve oranının artacağı değerlendirilmektedir" dedi.
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