Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama

Sağlık sorunları nedeniyle rapor alan kişilerin merak ettiği konulardan biri de rapor paralarının ne zaman yatacağıdır. Rapor parası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) tabi çalışanlar için önemli bir konudur. Rapor parası, rapor süresine göre hesaplanan ve raporlu olduğunuz süre boyunca iş yerine gitmediğiniz için SGK veya SSK tarafından ödenen bir hak olup, bir nevi raporlu çalışanın maaşıdır.