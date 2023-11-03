Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
"Rapor parası kaç gün içinde yatar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Rapor parası, çalışanlar için önemli bir konudur. Sağlık sorunları nedeniyle rapor alan kişilerin merak ettiği konulardan biri de rapor paralarının ne zaman yatacağıdır. Peki, rapor parası nasıl hesaplanır, kaç gün içinde yatar? İşte, detaylar...
Sağlık sorunları nedeniyle rapor alan kişilerin merak ettiği konulardan biri de rapor paralarının ne zaman yatacağıdır. Rapor parası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) tabi çalışanlar için önemli bir konudur. Rapor parası, rapor süresine göre hesaplanan ve raporlu olduğunuz süre boyunca iş yerine gitmediğiniz için SGK veya SSK tarafından ödenen bir hak olup, bir nevi raporlu çalışanın maaşıdır.
RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?
SGK üzerinden rapor parasının alınmadan önce hesaplanabilmesi için güncel olarak internet siteleri kullanılabilir. Veya e-devlet sistemi üzerinden de hesaplama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunların yanında rapor parası alabilmek için belirlenmiş olan kriterler şöyle sıralanmıştır:
*Rapor gün sayısı
*Son bir yıllık toplam brüt ücreti
*Toplam prim gün sayısı
Hesaplama yapılırken önce kişilerin aylık brüt ücretleri yıllık olarak hesaplanır. Bu hesaplamanın yapılmasından sonra, yıllık olarak belirlenmiş olan brüt ücret 360 güne bölünür. Böylece, kişilerin günlük almakta oldukları maaşları hesaplanır.
Ayakta tedavi edilen hastalar için aylık ücretlerinin üçte ikisi, yatarak tedavi gören kişilere ise aylık ücretlerinin yarısı kendilerine rapor parası olarak sigortalı kişilere verilir.
RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
SGK rapor parası için başvuru yapılmasından yaklaşık 15 gün sonra kişiler rapor parası alma hakkına sahiptirler. SGK rapor parası almak isteyen kişiler, en az 3 gün boyunca rapor almış olmak zorundadırlar.
Bununla beraber devlet tarafından belirlenmiş olan diğer koşulların yerine getirilmesi ile beraber başvuru sağlanır ve yapılmış olan başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilerek kişilere ücretleri yatırılır.
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- Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
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