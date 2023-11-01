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İkinci el araba piyasasında rüzgar kesildi! Bakan Bolat açıkladı: 67 buçuk milyon lira ceza

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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İkinci el araba piyasasında rüzgar kesildi! Bakan Bolat açıkladı: 67 buçuk milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin ele alındığı oturumda konuştu. Bakan Bolat konuşmasında "İkinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yıl sonuna kadar yasakladık. Bu düzenleme kapsamında yaptığımız denetimler sonucunda bu yıl yaklaşık 67,5 milyon lira idari para cezası uyguladık." dedi.

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