Evleneceklere faizsiz kredi ile ilgili detaylar netleşti! Bakan tarih verdi: 2 yıl ödemesiz 150 bin TL...
Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere verilmesi planlanan faizsiz kredi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'nın ocak ayından önce kurulacağını ifade ederek "Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Meclis'te görüşülecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.
Külliyedeki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."
150 BİN LİRA 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ
AK Parti tarafından seçim öncesi vaat olarak duyurulan evlilik kredisinin hayata geçmesi için ilk önce Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gerekiyor. Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi Meclis'te görüşülecek. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 vadeli evlilik kredisi de yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası üzerinden dağıtılacak. Bu uygulama pilot proje olarak deprem bölgesinde başlayacak daha sonra ise kapsamının genişlemesi planlanıyor.
AİLENİN GÜÇLENMESİ VİZYON BELGESİ
İki gün süren Aile Şurasına da değinen Bakan Göktaş, "Kamu kurumlarından, akademiden ve sivil toplum kuruluşlarından değerli temsilcilerin yer aldığı geniş bir katılımla, nüfus ve demografi, çevre ve iklim, hukuk, dijitalleşme, sosyal kalkınma, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı konularında 6 komisyon oluşturduk.
Komisyonlar aracılığıyla, dünya nüfusunun hızla yaşlanması, iklim değişikliği, dijital dönüşüm süreci gibi aileyi tehdit eden unsurları değerlendirmek adına hukuk, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı açısından çözümler aramayı hedefledik. Bu komisyonlar, Şûra hazırlıkları aşamasında 15 bin 668 hanede yapılan görüşmeler ile 81 ilimizde gerçekleştirilen aile çalıştaylarının raporlarını, bilgi ve tecrübeleri ışığında değerlendirecekler.
Çalıştaylarımızı ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından, toplam bini aşkın kurum ve kuruluş, 3 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirdik. Şûramızda da ulaştığımız tüm sonuçların 2024 yılında yayınlayacağımız Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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