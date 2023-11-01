O KOBİ'lere büyük destek! 1 milyon TL faizsiz ve 12 ay ödemesiz kredi
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da eylülde yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'ler için KOSGEB aracılığı ile 1 milyon TL'ye kadar faizsiz ve 12 ay geri ödemesiz şekilde destek programı devreye alındığını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da eylül ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin desteklenmesi için KOSGEB tarafından "Acil Destek Kredisi Programı"nın devreye alındığını belirterek, "KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak." ifadesini kullandı.
Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, söz konusu sel felaketinden etkilenen KOBİ'lerin KOSGEB tarafından destekleneceğini bildirdi.
Kurum tarafından devreye alınan programa ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti: "İstanbul'da eylülde meydana gelen sel felaketinde, zarar gören KOBİ'lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından 'Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldık. KOBİ'lerimizin kullanacakları 1 milyon liraya kadar krediler, faizsiz, 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. Allah ülkemizi afetlerden korusun."
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