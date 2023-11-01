İşte FED’in faiz kararı! Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı! Altın I Dolar I Euro piyasalarında son durum...

POWELL FAİZ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğini ima etmişti. Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğu ve ekonominin şaşırtıcı derecede sıcak kalmaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artışının hala mümkün olduğu konusunda da mesajlar vermişti.