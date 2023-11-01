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İşte FED'in faiz kararı! Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı! Altın I Dolar I Euro piyasalarında son durum...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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İşte FED’in faiz kararı! Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı! Altın I Dolar I Euro piyasalarında son durum...

Küresel piyasalarda tüm gözlerin merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı. FED, politika faizini %5,25 - %5,50 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

Küresel piyasalarda tüm gözlerin merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı. FED, politika faizini %5,25 - %5,50 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

22 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'ye yükselirken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.

PİYASALAR ETKİLENEBİLİR

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları altın, dolar, euro, tahvil faizi, kripto para gibi yatırım araçları üzerinde hareketliliğe neden olabiliyor.

POWELL FAİZ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğini ima etmişti. Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğu ve ekonominin şaşırtıcı derecede sıcak kalmaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artışının hala mümkün olduğu konusunda da mesajlar vermişti.

Powell "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında, Komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ek politika sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağına ilişkin kararları, gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olarak alacağız." demişti.

İşte FED’in faiz kararı İŞTE FED'İN FAİZ KARARI

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