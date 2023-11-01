Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: O tarihi geçmeyecek

Emekliye verilecek 5 bin TL'lik ikramiye ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca emekli ikramiyenin kimlere verileceğini ve ödeme tarihini merak ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin TL ile ilgili açıklamalarda bulundu.