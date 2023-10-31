Acil ev arkadaşı aranıyor diyenler dikkat! Kiraya ortak ararken evinizden olmayın!





EN FAZLA 10 YIL UZATILABİLİR



Borçlar Kanunu'na göre sözleşme uzama süresi en fazla 10 yıl olarak kabul ediliyor. Bu sürenin sonunda mal sahibinin haklı bir gerekçe sunmasına gerek olmadan kiracısını tahliye hakkı bulunuyor. Bu nedenle tahliye davası açmanız gerekmiyor. Bunun için 3 ay önceden ihtarname göndermesi gerekiyor.