TUREKS HALKA ARZ TARİHİ 2023! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
"Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu onayı alan Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor. Talep toplama işlemlerinin bu hafta başlaması beklenen Tureks Turunç Madencilik hisse fiyatı 10,97 TL olarak belirlendi. Peki, Tureks Turunç Madencilik katılım endeksine uygun mu? İşte konuya ilişkin detaylar...
"Tureks Turunç Madencilik halka arz ne zaman?" sorusu araştırılmaya başladı. SPK onayı alan Tureks Turunç Madencilik halka arz oluyor. Tureks Turunç Madencilik hisse fiyatı 10,97 TL olarak belirlendi. Peki, Tureks Turunç Madencilik talep toplama işlemi ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama tarihleri belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu hafta yalnızca bir şirketin halka arzına onay verdi. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş., bu hafta talep toplama yoluyla halka arz olacak.
Şirketin payları MARBL kodu ile 2 - 3 Kasım tarihleri arasında Borsa İstanbul'da satış yöntemiyle halka arz olacak. Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL'ye çıkaracak.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Tureks Turunç Madencilik halk arzın katılım endeksine uygun olarak işlem görüp görmeyeceği faiz hassasiyeti olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şirket katılım endeksine uygun olarak (helal) işlem görecek.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ LOT VERİR?
Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç'un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç'un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan'ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan'ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunulacak.
Tureks Turunç Madencilik halka arzında böylece toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak.
Satılan paylar, tüm katılımcılara eşit dağıtılacak. Tureks Turunç halka arzına ilişkin diğer bilgiler şu şekilde:
Halka arz öncesi mevcutsermaye: 180.000.000 TL
Halka arz ile sermaye artırımı: 48.600.000 TL
Halka arz sonrası sermaye: 228.600.000 TL
Halka Arz ile satılacak pay adedi: 58.976.404 adet
Şirket sermaye artırımı: 48.600.000 adet
Ortak satışı: 10.376.404 adet
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?
Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:
*40% Finansman maliyetinin azaltılması.
*20-30% Fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar.
*30-40% İşletme sermayesi.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Tureks Turunç Madencilik halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.
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- TUREKS HALKA ARZ TARİHİ 2023! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
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