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Ekim enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK enflasyon ekim ayı beklentisi yüzde kaç? Kasım ayında kira artışı ne kadar olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023
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Ekim enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK enflasyon ekim ayı beklentisi yüzde kaç? Kasım ayında kira artışı ne kadar olacak?

Ekim ayı enflasyon oranları, özellikle emekli ve memur maaşlarının belirlenmesinde büyük bir etkisi olduğundan büyük bir öneme sahiptir. Her yıl olduğu gibi, gözler şimdi Ekim enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Ekonomiye ilgi duyanlar ve milyonlarca emekli ve memur, bu verilerin maaşlarını ve yaşam standartlarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki Ekim enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

2023 Ekim ayının sonuna yaklaşırken, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında büyük bir merak ve endişe hakim. Her ay olduğu gibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim 2023 enflasyon verileri, milyonlarca insanın maaşlarını ve genel yaşam standartlarını belirlemede önemli bir role sahip. Ekim ayı enflasyon oranı, aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine dayalı olarak hesaplanacak ve maaş zammı beklentilerini belirleyecek. Aynı zamanda Kasım ayı kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki dengeleri etkileyecek. İşte detayları...

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, buanket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerindesırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,92'sinin beklentilerinin yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 15,38'inin beklentilerinin yüzde 49,00 – 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023

Kasım ayının 3'ünde TÜİK tarafından belirlenen ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kasım ayı kira hesaplamalarına çevrilecek. Kasım ayında kira yenileyecek olan malikler ve kiracılar 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını güncelleyecek.

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