Ekim enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2023 TÜİK enflasyon ekim ayı beklentisi yüzde kaç? Kasım ayında kira artışı ne kadar olacak?

2023 Ekim ayının sonuna yaklaşırken, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında büyük bir merak ve endişe hakim. Her ay olduğu gibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim 2023 enflasyon verileri, milyonlarca insanın maaşlarını ve genel yaşam standartlarını belirlemede önemli bir role sahip. Ekim ayı enflasyon oranı, aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine dayalı olarak hesaplanacak ve maaş zammı beklentilerini belirleyecek. Aynı zamanda Kasım ayı kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki dengeleri etkileyecek. İşte detayları...

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, buanket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerindesırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.