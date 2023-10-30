Borsa İstanbul’da halka arzlara hücum! Orta Doğu’daki savaşa rağmen bir haftada 500 bin yeni yatırımcı

Söz konusu halka arzların büyüklüğü 61.6 milyar lira olurken, gelen talep ise 497 milyara ulaştı. 2021'de 52 şirketin 21.6 milyar liralık halka arzına 131.4 milyar TL talep, 2022'de ise 40 şirketin 15.8 milyar liralık halka arzına 123.3 milyar liralık talep gelmişti. Tureks Turunç Madencilik'in halka arz başvurusu da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Şirket sermayesinin yüzde 25.79'unu temsil eden 58.9 milyon adet hisseyi, 10.97 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 646.9 milyon TL olacak.