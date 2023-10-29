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Dolar düştü mü son dakika? 29 Ekim Dolar neden düştü? Dolar Kuru bugün ne kadar? Anlık CANLI fiyatlar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Dolar düştü mü son dakika? 29 Ekim Dolar neden düştü? Dolar Kuru bugün ne kadar? Anlık CANLI fiyatlar...

Dolar/euro kuru akşam saatlerinde yeniden gündem oldu. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler Google'a yazdıklarında 24,05 sonucunu gördü. Peki anlık dolar/euro ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Dolar düştü mü? 29 Ekim'de Dolar neden düştü? İşte detaylar...

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