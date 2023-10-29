Milyonların zam oranı netleşiyor! Asgari ücret, memur ve emekli maaşı, sosyal yardımlar... Hepsi artıyor

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderleri için 100.5 milyar lira, sosyal konut finansman desteği için 15 milyar lira, Sosyal ve Ekonomik Destek için 12.5 milyar lira, elektrik tüketim desteği için 8.6 milyar lira, engelli eğitim taşıma gideri için 6.4 milyar lira kaynak aktarılacak.

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