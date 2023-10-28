A101 28 Ekim aktüel kataloğu fırsatları! Ayın son indirim furyası başladı! 165 TL’ye zeytinyağı, 39 TL’ye sıvı sabun, 1 kilo peynir 97 TL’ye...

A101 aktüel hafta sonu indirimleri herkesin heyecanla beklediği yeni fırsatları sunuyor. Bu haftanın yıldızlarından biri, 500 gram Bendo makarna çeşitleri, normalde 8,70 TL olan adet fiyatıyla %14'lük bir indirimle sadece 7,50 TL'ye satışta. Ayrıca Yudum Egemden sızma zeytinyağı da bu indirim furyasında yer alıyor. Normalde 1 litrelik şişesi 315,90 TL iken %45'lik büyük bir indirimle 175 TL'den satışa sunuluyor.