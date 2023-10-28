A101 28 Ekim aktüel kataloğu fırsatları! Ayın son indirim furyası başladı! 165 TL'ye zeytinyağı, 39 TL'ye sıvı sabun, 1 kilo peynir 97 TL'ye...
Ekim ayının son günlerine yaklaştığımız bu günlerde, A101 marketinin heyecanla beklenen yeni kataloğuyla birlikte bugünden itibaren satışa sunulacak ürünler ve fiyat listeleri sonunda netlik kazandı. A101'in hafta sonu indirimleriyle dolu yeni kataloğu, bekleyenleri heyecanlandırdı. Bu haftanın yıldızları arasında yer alan ürünler alışveriş yapmak isteyenler için dikkat çeken fırsatlar sunuyor. A101 28 Ekim 2023 kataloğunda yer alan fırsatları önümüzdeki hafta cuma akşamına kadar yani 3 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak.
A101 aktüel hafta sonu indirimleri herkesin heyecanla beklediği yeni fırsatları sunuyor. Bu haftanın yıldızlarından biri, 500 gram Bendo makarna çeşitleri, normalde 8,70 TL olan adet fiyatıyla %14'lük bir indirimle sadece 7,50 TL'ye satışta. Ayrıca Yudum Egemden sızma zeytinyağı da bu indirim furyasında yer alıyor. Normalde 1 litrelik şişesi 315,90 TL iken %45'lik büyük bir indirimle 175 TL'den satışa sunuluyor.
A101 28 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Bendo Makarna Çeşitleri: 500 gramı 7,50 TL.
Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı: 1 litrelik şişesi 175 TL.
Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı: 1 litrelik şişesi 165 TL.
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması: 400 gramı 44,90 TL.
Yeğenler Buğday Unu: 2 kilogramı 22 TL.
Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri: 1 kilogramı 145 TL.
Birşah Yarım Yağlı Süt: 1 litrelik paketi 17,90 TL.
Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt: 3 kilogramı 69,50 TL.
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir: 1 kilogramı 92,50 TL.
Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri: 50 gramı 53 TL.
Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir: 900 gramı 109 TL. Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir ise 1 kilogramı 97 TL.
Pınar Ayran: 1,5 litrelik paketi 27 TL.
Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri: 600 gramı 129 TL.
Milkten Krem Peynir: 500 gramı 41 TL.
Birşah Krema: 200 ml'lik paketi 24,50 TL.
Şahin Dana Parmak Sucuk: 320 gramı 149,90 TL.
Nimek Dondurulmuş Mini Rulo Börek Çeşitleri: 500 gramı 28,50 TL.
Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri: 130 gramı 14,50 TL.
Doğuş Rize Çayı: 1 kilogramı 99,50 TL.
Cino Fındıklı Çikolata Kaplamalı Gofret: 350 gramı 21,90 TL.
Mistral 2 Katlı Tuvalet Kağıdı: 16'lı paketi 64,50 TL.
La Belle Hijyenik Ped: 10,90 TL.
Sea Color Saç Boyası Çeşitleri: 54 TL.
Fax Sıvı Sabun: 3 litrelik paketi 39,90 TL.
Çiçeğim Çamaşır Suyu: 3,74 litrelik paketi 33,25 TL.
Bingo Soft Yumuşatıcı: 5 litrelik paketi 75 TL.
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