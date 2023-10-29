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MİLLİ PİYANGO 29 EKİM 2023 ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Cumhuriyet Bayramı MPİ çekiliş sonuçları sorgulama! 100 milyon TL ikramiye kazanan numaralar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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MİLLİ PİYANGO 29 EKİM 2023 ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Cumhuriyet Bayramı MPİ çekiliş sonuçları sorgulama! 100 milyon TL ikramiye kazanan numaralar...

Milli Piyango'nun 29 Ekim 2023 özel çekilişi için geri sayım devam ederken, büyük ikramiye tutarı olan 100 milyon TL, birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Bu büyük ödül, çekilişi daha da heyecanlı hale getiriyor. Peki, 100 milyon TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte, 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları!

29 Ekim Milli Piyango çekilişi canlız izle! Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkusunu taçlandırmak üzere özel olarak düzenlenen 29 Ekim Milli Piyango çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, 100 milyon TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte, MPİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralar...

MİLLİ PİYANGO 29 EKİM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı özel çekilişi saat 29 Ekim Pazar saat 17:30'da başlayacak. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyenler Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden veya millipiyangoonline üzerinden çekilişi takip edebilecek.

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MİLLİ PİYANGO 29 EKİM İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango 29 Ekim çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olarak açıklanırken İkinci kategori ikramiye almaya hak kazanan ise 7 milyon 500 bin TL kazanacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

29 EKİM ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI

29 Ekim'de yapılacak özel çekiliş bilet fiyatları belli oldu. Çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet fiyatı 200 TL olarak belirlendi.

Bilet satın almak isteyenler millipiyangoonline.com adresinden gezici veya sabit bayilerden bilet satın alabilirler.

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