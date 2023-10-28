Kıdem ve ihbar tazminatında hesaplama değişiyor! Ocakta büyük artış! Emekli olana müjde





Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en düşük tazminat 18 bin 339 liraya çıkacak. Asgari ücret yüzde 49.46 olarak tahmin edilen memur zammı kadar artırılırsa da brüt 20 bin 49 lira olacak. Buna göre de çalışana her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en az 19 bin 897 lira ödenecek. Çalışılmış her yıl için 6 bin 585 lira fark ortaya çıkacak.