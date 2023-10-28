1.1 milyon Bağ-Kur’lu için erken emeklilik yeni şartları açıkladı! Yaş ve prim gün sayısında beklenen indirimi netleşiyor!

Bağ-Kur'lular için emeklilik şartların önemli değişiklik gündemde. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolu açılmıştı. SSK'lılar için çalışma yılı ve pirim gün sayısı 7 bin 200 günde sabit tutulurken Bağ-Kur yatıran vatanda pirim gün sayısı beklenenin üzerinde 9 bin gün olacağı açıklanmıştı. Fakat Bağ-Kur'lu vatandaşların iki sigortalı arasındaki pirim gün sayısındaki 5 yıllık eşitsizliğin düzeltilmesine ilişkin talepte bulunmuşlardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi. İşte merak düzenlemeye ilişkin merak edilen detaylar…