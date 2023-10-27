Türk-Alman Enerji Forumu! Bakan Alparslan Bayraktar’dan açıklama: Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz

Habeck burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kendilerine gösterilen konukseverlik için teşekkür ettiğini ifade ederek, "Meslektaşımla sadece kurumlar arası iyi bir iş birliğini ele almakla kalmadık. Özel sektör temsilcileri, kurumlarla da bu konuda çok yoğun bir görüş alışverişinde bulunabildik. Burada sadece söz konusu olan stratejileri belirlemek değil, aynı zamanda gerçek hayata, hedeflerimizi uygulamak ve buna şirketler ve özel sektör temsilcileri de önemli katkılarda bulundu. Bu görüşmelerimizin işleyişlere yansıması gerekiyor. Burada gerçekten bire bir görüşmelerde de sadece siyasi ilkeler hakkında değil, somut konular hakkında tartışma ortamının oluşmuş olması da son derece önemliydi. Jeotermal enerji gibi çok önemli konulara somut ayrıntılarına değinme fırsatımız oldu. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler yüz yıllara dayanmakta. Artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu iyi ilişkiler, özel sektörler arasında, iş piyasası arasında da önemli bir iş birliği fırsatını da beraberinde getiriyor. AB ile yakınlaşma, uyum süreci son dönemde yavaştı, yetersizdi. Türkiye'nin jeopolitik önemi ve komşularına baktığımızda da bu iş birliğinin daha da yoğun olması kaçınılmaz. Burada çok önemli, somut iş birliği alanlarımız var. Enerji konusunda iklim açısından nötr olma hedefini takip etmeliyiz. Dekarbonizasyon konusu iki ülkenin de takip etmesi gereken ve takip edeceği alanlar arasında" diye konuştu.