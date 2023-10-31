Evde bakım maaşı alanlara müjde! Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Evde bakım parası 2024 Ocak hesaplaması...
"Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Sosyal yardım alan binlerce vatandaş, 2024 Ocak ayı zamlarını merakla bekliyor. Bu yardımların miktarı, memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak güncelleniyor. İşte, 2024 evde bakım maaşı zamlı tablo!
Yeni yıla kısa süre kala, sosyal yardım alan vatandaşlara müjde geldi! Devletin htiyacı sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. 2024 Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı gibi ödelere zam gelecek. Bu yardımdan birisi de Evde bakım aylığı. Peki, evde bakım maaşı kaç TL olacak? İşte, zamlı miktarlar...
SOSYAL YARDIMLARA ZAM YOLDA!
Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.
Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.
Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacak.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Evde bakım maaşları, bakıma muhtaç bireylere verilen yardımları içerir.
Bu maaşlar, bakım gereksinimine göre değişebilir. Ancak, genel olarak memur maaş katsayısı ve enflasyon oranları göz önüne alınarak güncellenir.
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında arttı.
Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU EKRANI
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
2024 OCAK ZAMLI MAAŞ TAHMİNLERİ!
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 619 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş.
ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle artacak.
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa yararlanılabiliyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle değişecek.
HASTALARA YARDIM
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 8 bin 219 lira alabilecek.
AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de okul öncesi çocuk için 2 bin 421 liradan 3 bin 619, ilköğretimde okuyan için 3 bin 632 liradan 5 bin 428, ortaöğretimde okuyan için 3 bin 874 liradan 5 bin 790, yükseköğrenimde okuyan için 4 bin 358 liradan 6 bin 514 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme ise 2 bin 421 liradan 3 bin 619 liraya yükselecek..
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar 2 bin 801 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.
HANGİ AYLARDA YATIYOR?
*Engelli ve yaşlı maaşı/aylığı alan vatandaşlar ödemelerinin doğum yılının son rakamına göre alıyor.
*Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde 3 ve 8 olanlar 8'inde 4 ve 9 olanlar ise 9'unda ödemelerini alıyor.
*Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır.
Yaşlılık maaşı ödemeleri her ay yapılmaz.
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