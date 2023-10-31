Evde bakım maaşı alanlara müjde! Zamlı maaşlar ortaya çıktı! Evde bakım parası 2024 Ocak hesaplaması...

SOSYAL YARDIMLARA ZAM YOLDA!

Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.

Bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek.